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FETÖ'nün Türkiye finansman sorumlusunu Adana polisi yakaladı Adana polis finansman sorumlusuna ...

İHA

ABD'den üst düzey bir FETÖ üyesinin talimatıyla yurt içi ve yurt dışından toplanan paraları Türkiye içerisindeki örgüt üyelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 5 zanlı Adana polisi tarafından yakalandı.

ABD'den üst düzey bir FETÖ üyesinin talimatıyla yurt içi ve yurt dışından toplanan paraları Türkiye içerisindeki örgüt üyelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 5 zanlı Adana polisi tarafından yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K.'ye aktardığını belirledi. Polis, yapılan çalışmalarda örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çözülme sürecine girmemesi, yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım, yeniden örgütlenebilmek için üst düzey FETÖ üyesinin ABD'den para gönderdiğini saptadı. A.K.'nin Türkiye'de 81 il deki örgüt üyelerine ve ailelerine kendi altındaki elamanlara verdiği, talimatlar doğrultusunda toplanan paraları ulaştırdığı öğrenildi. Bu yöntemle zanlıların örgüt üyelerine binlerce lira para aktarıldığı saptandı.

"Türkiye'de ilk kez operasyon yapıldı"
Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye'de ilk kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlıların sorgulanmasıyla birlikte polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. 14 Ekim günü gözaltına alınan zanlılardan M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 33 zanlının ise sorgusu devam ediyor.

ADANA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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