“Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde Projesi-2” Adana Emniyet Müdürlüğü proje kapsamında öğrencilerle gezi düzenledi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde Projesi2 projesi kapsamında öğrencilere Mersin’de gezi etkinliği düzenledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen; ‘Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde Projesi2’ kapsamında çocuk ve gençlerin, suça karışma ve suç örgütlerinin ağına düşmelerinin önüne geçilmesi amacıyla terör, asayiş ve uyuşturucu madde olaylarının yoğun olduğu mahallelerde yaşayan öğrencilere polis şefkat elini uzatarak gezi etkinliği düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından proje kapsamında Seyhan ilçesindeki Zeytinli İlkokulu ve Zeytinli Ortaokul öğrencilerine, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Hayvanat Bahçesi ve tarihi, turistlik yerler gezdirildi.

Öğrencilere gezi sonunda çeşitli hediyeler verildi.

ADANA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:56

YATSI 19:11

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