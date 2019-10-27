Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde, doğal ortam korunarak inşa edilen ahşap mescidin resmi açılışı törenle gerçekleştirildi.

Yargı mensubu ve çalışanlarının aileleriyle güzel vakit geçirebildiği Göltepe Eğitim Tesislerinde görev yapan yaklaşık 90 hükümlünün yanı sıra çalışanlar ve tesise gelen misafirlerin ibadethane ihtiyacını karşılayacak mescidin yapımını iş insanı Niyazi Çetinkaya üstlendi. Kadın ve erkeklerin aynı anda ibadet edebilmesi için iki bölümden oluşan mescide, hayırsever iş insanının merhum eşi Emine Çetinkaya’nın ismi verildi. Çevreye duyarlı ahşap mimarisinin yanı sıra modern donanımlarıyla dikkat çeken 100 kişi kapasiteli mescit, aynı zamanda engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlandı.

Bir süredir ibadete açık olan Emine Çetinkaya Mescidi’nin resmi açılışı, Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, İl Müftüsü Hasan Çınar, iş insanı Niyazi Çetinkaya, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.



“Mescitler aynı zamanda insanların eğitildiği yerler"

Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, mescitlerin sadece ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda insanların eğitildiği yerler olduğunu vurguladı. Mescidin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Demirtaş, “Özellikle Niyazi Bey’e çok teşekkür ediyorum. Niyazi Bey’in, eşine karşı hakikaten ciddi anlamda saygısı var. Bu saygının karşılığı olarak bu güzel eseri meydana getirmiş olması, kendisini mutlu ettiği gibi, çocuklarını ve bizleri de çok mutlu etti. İnşallah Cenabı Allah bunun karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette verecektir” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise Adana’da göreve başladığında Göltepe Eğitim Tesislerindeki mescit eksikliğini fark ettiklerini ve hemen çalışmalara başladıklarını ifade etti. Yapılacak mescidin tesisin dokusuna uygun bir proje olmasını istediklerini ve bu düşünceyle yola çıktıklarını kaydeden Yurdagül, “Düşündük ve dedik ki; bu güzel hayra herhangi bir kamu kaynağı katmayalım. Kamu burada üzerine düşeni yeterince yapmış. Hayırseverlerin desteğini almak için konuyu Sevgi, Dostluk, Özlem Buluşmaları Grubu toplantısında gündeme getirdik. Benim düşüncem bu hayra herkesin katkı sağlamasıydı, hayırdan herkesin sebeplenmesiydi. Ancak Niyazi Bey çok isteyince ona nasip oldu. Sonunda, ahşap mimarisi, ses yalıtımı, ısı yalıtımı, ses düzeni ve her şeyiyle Niyazi Bey’in engin tecrübesi ve hayırseverliğine yakışır bir eser ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.



2,5 ayda tamamlandı

Mescidin 2,5 ay gibi bir zamanda tamamlandığını ve ibadete açıldığını belirten Yurdagül, şunları kaydetti:

“Öncelikle, projeyi duyar duymaz ilk gösterdiği olumlu reaksiyonla mescidi bu aşamaya getiren hayırsever iş insanı Niyazi Çetinkaya’ya, şadırvanın yapımını üstlenen iş insanı Mehmet Aslan’a, projenin tüm aşamalarını takip eden AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu’na, tasarımdan uygulamaya inşaatın her aşamasında emeği olan Ayla Genç’e, bizlerle beraber inşaatı gözetleyen, denetleyen il müftümüze ve valimize çok teşekkür ediyorum. Yapanlardan da yaptıranlardan da Allah razı olsun.”

İş insanı Niyazi Çetinkaya da mescidin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Peygamber Efendimiz ‘mescit yapan öbür dünyada mükafatını alacaktır’ diyor. İnşallah öyle olur. Cenabı Allah inşallah daha iyilerini, daha güzellerini yapmayı nasip eder” şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş ve Başsavcı Yurdagül, konuşmaların ardından, Niyazi Çetinkaya, Mehmet Aslan, Mustafa Karslıoğlu ve Ayla Genç’e mescidin yapımına sağladıkları katkılardan dolayı plaket verdi. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek, Kur’anı Kerim okundu, dua edildi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve davetliler, mescitte Cuma namazını kıldı.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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