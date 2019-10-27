ÇDSO’dan senfoni ile türküler

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) bu hafta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle senfoni ile türküler konseri verecek.

Proje ve düzenlemelerini yapan ÇDSO fagot sanatçısı Eray İnal’ın yöneteceği Cumhuriyet Bayramı Özel Programı, 1 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Programda, Türk Halk Müziğinin önemli seslerinden Hüseyin Turan ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Nilgün Kızılcı solist olarak yer alacak.

Candan Eroğlu (bağlama), Hüseyin Yalçın (kabak kemane), Mehmet Ürün (kaval), Burak Çakır (perküsyon), Murat Kızılcı (perküsyon), Abdurrahman Tarikçi (bas gitar) ve Muzaffer Yoluk (piano) Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’na eşlik ederek Adanalı sanat severlere, sevilen türkülerden seçmeler sunacaklar.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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