Adana'da uyuşturucu hap operasyonu Operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapan polis, 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 350 gram skunk ele geçirdi. Ahmet H. (20), Muhamed H. (20) ve Abdulkadir C. (18) gözaltına aldı.

Polisin Yeşiyurt Mahallesi'nde yaptığı operasyonda ise 1 gram metamfetamin, 4,37 gram bonzai, 1 gram skunk ele geçirilirken Naim S. (46) isimli zanlı da gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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