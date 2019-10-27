Akay: "Sosyal yardımlar güçlendirilecek" Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Şakirpaşa Mahallesinde bölge Muhtarları ve vatandaşla buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Şakirpaşa Mahallesinde muhtar ve mahalle sakinleriyle buluşmasında sosyal yardımların arttırılacağını söyledi.

Şakirpaşa Mahallesinde bölge muhtarları ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Akay, sosyal yardımlar konusunda mesajlar verdi. Cumhuriyet’e değer katmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Akay, halkın en önemli sorunlarından geçim sıkıntısına bir nebze çözüm olabilmek adına Sosyal Yardımları artıracaklarını kaydetti.

Halkın yaşam standartlarını yükseltebilmek amacıyla çözümler ürettiklerini belirten Başkan Akay, “Bu çerçevede Halk Kart uygulamasını güçlendireceğiz. Halk Kart sayısını ve dar gelirli halkımıza verdiğimiz ödeneği artıracağız” dedi.



"Hakkaniyet ve adalet" vurgusu

Kaynakların doğru kullanılmasının önemine işaret eden Başkan Akay, şöyle konuştu:

“En önemli sorununuzu ve en çok ihtiyaç sahibi kim ise bize bildirirseniz daha adaletli olabiliriz. Böylece çözümlerimizin doğru yere gitmesini sağlamış oluruz. Bu konuda Mahallelerde söz sahibi, sözü dinlenen kişilerin işin içine girmesi, bizim daha hakkaniyetli ve daha adil çözümler bulmadaki şansımızı artıracaktır. Sosyal yardımlar konusunda da kooperatifler tarzında girişimlerimiz var. Böylece sizler daha ucuza ürün alabileceksiniz. Ayrıca bunu yaptığımızda daha fazla insana erzak yardımı yapma şansımız olacak."

Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Akay, “Bu tür toplantılar muhtarı devre dışı bırakmak değil aksine daha da güçlendirmeye katkı sağlar. Onların ve Mahalle halkının taleplerini her zaman öncelikli olarak çözmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantının ardından Başkan Akay, bölge muhtarlarıyla beraber mahallelerde inceleme yaptı.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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