Ersoy ile Orgeneral Çetin'den Vali Demirtaş'a ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mahmut Demirtaş’a makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Hatay ve Osmaniye'de gerçekleştirdikleri bir dizi temas ve ziyaretin ardından Adana’ya gelen Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş’ın makamına geçti.

Jandarma bölge komutanı, vali yardımcıları, emniyet müdürü ile il jandarma komutanının da yer aldığı ziyarette Adana’nın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapılan görüş alışverişinin ardından Vali Demirtaş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edip konuklarına teşekkür etti.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:55

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.