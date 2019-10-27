Vali Demirtaş "Uçurtma Şenliği"ne katıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ASKON Adana Şubesi ile Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından organize edilen "Uçurtma Şenliği"ne katıldı.

TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen şenliğe Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın yanı sıra Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Mehmet Şükrü Erdinç, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, vatandaşlar ile koruma ve bakım altında bulunan 018 yaş grubundaki çocuklar katıldı.

Vali Demirtaş etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, "Geleceğimizin teminatı, beşeri sermayemiz olan çocuklarımız için düzenlenen bu etkinlikler çok anlamlı ve özel. Çocuklarımız için ne yapsak az. İlimizde bu tür etkinliklerin daha çok düzenlenmesini, tüm sivil toplum örgütlerimizin ve vatandaşlarımızın da bu tarz etkinliklere katılmasını temenni ediyor, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın çocuklarla yakından ilgilendiği etkinlikte, uçurtma uçurmanın yanı sıra birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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