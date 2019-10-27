Ergün Penbe: Takım olmayı Galatasaray´da başardık, Tarsus'ta da yaşıyoruz

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, Galatasaray'da yakaladığı takım olma duygusunu şu anda sarı lacivertli takımda da bulduklarını söyledi.

Türk Milli Takımı'nda uzun yıllar görev alan Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, Adana'da 5 Ocak Rotary Kulübü tarafından kişisel gelişim için kurulan 5 Ocak Akademi´nin konuğu oldu. Milli Takım ve Galatasaray anılarının da anlatıldığı seminerde Ergün Penbe örneklerle takım olmanın önemi ve nasıl olunacağı konusunda bilgilerini aktardı. Penbe, "Bireysel oyunda kendine güveniyorsan, kendini iyi hissediyorsan başarılı olursun, fakat takım oyununda arkadaşlığın ve aile bağlılığının iyi olması gerekiyor. Biz bunu Galatasaray´da uzun yıllar iyi sürdürdük ve başardık. Galatasaray´dan da şu an bulunduğum Tarsus İdmanyurdu´ndan da örnek verebilirim. Bunu iki yerde de iyi başardık. 4 yıl şampiyonluk yaşadığımızda başkanından, yönetimine, hocasından sağlık ekibine, masörden malzemeciye futbolcusundan tesiste çalışan yardımcı arkadaşlarımıza kadar bir aile olduk. Bunun sonunda da başarıyı yakaladık. Takım oyununda veya bunu bir işyeri içinde söyleyebiliriz. Bireysel istediğiniz kadar iyi olun takım olamazsanız başarı yakalamak çok zor hatta olmaz. Tüm halkaların, bağların iyi olması gerekiyor. Birinin hatasını diğeri kapatıyorsa birbiriniz için mücadele ediyorsanız takım olmak budur bence" dedi.

Konuşmaların ardından konukların sorularına da cevap veren Ergün Penbe´ye 5 Ocak Rotary Kulübü Başkanı Okan Ejder katılımlarından dolayı bir plaket takdim etti.



ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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