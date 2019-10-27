Vali Demirtaş, mantar üretim tesisini ziyaret etti Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Adanamızın tüm bölgelerinin gelişmişlik seviyesini arttırıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana’nın dezavantajlı kesimlerini geliştirmeyi ve bu bölgede ikamet eden vatandaşların istihdamının arttırılması ve meslek edinmesine yönelik birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen ‘‘Güney Adana Bölgesi’nde Mantar Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’’ projesi doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle kurulan mantar üretim tesisini ziyaret etti.

Akkapı Mahallesi’nde bulunan tesisin ziyaretine Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mantar üreticileri katıldı.

Ziyaret sırasında tesis, işleyişi ve ürünler hakkında tesis sahibi Gülbeyaz Sevil’den bilgi alan Vali Demirtaş, ziyarete katılan mantar üreticileriyle gerçekleştirdiği sohbette üreticiler tarafından iletilen talep ve beklentilerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana’nın dezavantajlı kesimlerini geliştirmeyi ve bu bölgede ikamet eden vatandaşların istihdamının arttırılması ve meslek edinmesine yönelik birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Vali Demirtaş, "Adanamızın tüm bölgelerinin gelişmişlik seviyesini arttırıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu proje kapsamında mantar yetiştiriciliğini meslek edinen vatandaşlarımızı tebrik ediyor, gösterdikleri cesaretin ülkemizde meslek edinme fırsatı arayan tüm vatandaşlarımıza özellikle de kadın vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Üreticimize hayırlı ve bereketli bir hasat diliyorum" dedi.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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