Adana'ya şehit ateşi düştü Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda Adanalı Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel şehit oldu.

Suriye/ısı Resulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk birliğine dün akşam mffh 22.20 sıralarında yapılan atışlar sonucunda Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Türkel, kurtarılamayarak şehit oldu.

Emekli Bülent Türkel ile ev hanımı Hayriye Türkel'in iki çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in naaşı, bugün akşam Adana Havalimanı'ndaki karşılama sonrası Asri Mezarlık morguna kaldırılacak. Şehidin naaşı, yarın saat 09.00’da Adana'nın Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde düzenlenecek törenle Yakapınar Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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