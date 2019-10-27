Başkan Çetin: "Adana için elimizi taşın altına koyuyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçede yaşayan çocuk, genç, yaşlı, kadın herkesi düşündüklerini ayrıca sokakta yaşayan hayvanlar içinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başkan Çetin’e Halk Günü toplantısında tek parça seramik üzerine yapılmış Atatürk resmi hediye edildi. Başkan Çetin, “Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde böylesine bir hediye almaktan dolayı çok mutlu oldum" dedi.

Vatandaşların sorun ve önerilerini almadan önce açıklamalarda bulunan Başkan Soner Çetin, yoğun bir tempoda gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Bir yandan olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yapmaya çalışırken diğer yandan da çeşitli etkinliklere katkı veriyoruz. Adana artık güzel olaylarla anılıyor. Biz de mümkün olduğunca Adana için elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin, Çukurova’da yaşayan çocuk, genç, yaşlı, kadın herkesi düşündüklerini ayrıca sokakta yaşayan hayvanlar içinde çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bunun için “Her okula bir köpek” kampanyası başlattıklarını açıklayan Başkan Çetin, “Her okulun bir köpek sahiplenmesini amaçlıyoruz. Böylece hem çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılanacak hem de barınağımızda daha fazla hayvanın rehabilite edilmesi için yer açılacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını ancak bazı vatandaşların da sokaktaki hayvanlardan şikayetçi olduğuna dikkat çekerek, “Çukurova Belediyesi gibi her ilçe belediyesi kısırlaştırma çalışması yapsa bu sorun ortadan kalkar” dedi.

Son günlerde asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Bir süredir bizim dışımızda gelişen sıkıntılardan dolayı asfalt çalışması yapamıyorduk. Bitüm fiyatlarının artması nedeniyle firmalar asfalt üretimini durdurmuştu. Ama artık bu sıkıntı aşıldı, asfalt üretimi başladı. Nerede yol sorunu var biliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışıyor. Yağmurlar başlamadan acil bölgelerden başlayacak sorunlu yollar asfaltlanıyor.”

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından vatandaşların sorun ve şikayetlerini dinledi, sorunların anında çözümü için gerekli birim amirlerine talimatlar verdi.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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