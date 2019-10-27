Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, Adana Atletizm Spor Kulübü, diğer koşu grup ve kulüplerinin organize ettiği ve Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkurunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Koşusuna 300’e yakın atlet ve vatandaş katıldı. 242 sporcunun tamamladığı yarışın erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren isimler şöyle:

Erkekler: 1. Koray Het, 2. Hasan Sarı, 3. Yusuf Atakan

Kadınlar: 1. Sezer Esirgen, 2. Nursel Karataş, 3. Esra Yaman

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürü Yuşa Davarcı, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur, Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Ali Coşkun, Adana Atletizm Spor Kulübü Başkanı Necmi Tadır dağıttı.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:55

YATSI 19:10

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