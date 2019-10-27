Kozan'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, KozanFeke yolunun Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke yönünden Kozan'a giden Erkan Dişbudak yönetimindeki 01 TA 823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni'nin kullandığı 80 LM 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ebru (34), Nebi Seymen (8) ve Yeter Özkaya (76), Birsen (39), Emir (2), Nil (3) ve Anıl Dişbudak (8) ile Ayşe Yeni (63) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 8 yaralıyı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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