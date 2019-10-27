Adana’da trafik kazası: 10 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.



Kaza, KozanFeke karayolu üzeri Sırelif mevkiinde meydana geldi. Erhan Dişbudak yönetimindeki 01 TA 823 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni idaresindeki 80 LM 451 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolculuk eden Ebru Özkaya (23), Nil Dişbudak (3), Saygı Yeni (50), Birsen Dişbudak (26), Emir Dişbudak (2), Anıl Dişbudak (8), Nebi Seymen Özkaya (8) ve Yeter Özkaya (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 3 ayrı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Kaza sonrası polis ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri alırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

ADANA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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