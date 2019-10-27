TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Adana Demirspor evinden Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 berabere tamamlandı.
ADANA
27 Ekim 2019 Pazar
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