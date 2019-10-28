Murat Sancak’tan taraftarlara: "Takıma sahip çıkacağız. Başka yolu yok"

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 11 berabere kaldı. Maç sonu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takıma tepki gösteren taraftar grubuna, “Takıma sahip çıkacağız. Başka yolu yok” dedi.

Adana Demirspor, dün evinde Fatih Karagümrük’ü ağırladı. 90 dakika 11 beraberlikle tamamlanınca Güney Kapalı Üst Tribünü’nde bir taraftar grubu takımdaki bazı oyunculara tepki gösterdi. Bu sırada tepkiyi duyan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, taraftarların yanına inerek tepkilerinin gereksiz olduğunu söyleyerek tesellide bulundu.

Taraftarlar ile konuşan Murat Sancak, “Elimizdeki oyuncular bunlar. Yapacak bir şey yok. Takıma ve hocaya sahip çıkacağız. Gereksiz tepki göstermeyin” dedi.

Daha sonra taraftarlar da Başkan Sancak’tan özür diledi.

ADANA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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