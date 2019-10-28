Adana'da 81 kaçak göçmen yakalandı

ADANA'da, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 81 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kent girişinde kaçaklara yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde ülkeye kaçak yollardan giriş yapan Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Srilanka ve İranlı uyruklu toplam 81 kişi yakalandı. Türkiye'ye kaçak yollarla Van üzerinden gelen kişilerin İstanbul'a gidecekleri saptandı. Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
ADANA
28 Ekim 2019 Pazartesi
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