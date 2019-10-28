Kreşlerde Cumhuriyet coşkusu Başkan Akay: "Atatürk sevgisi olan çocuklar yetiştiriyoruz"

Seyhan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyetin 96. Yılı dolayısıyla belediyeye bağlı kreşlerde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi Tellidere, Gürselpaşa ve Yeşil Yurt Kreşlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, çocukların coşkusu görülmeye değerdi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da iştirak ettiği kutlamalarda, çocuklar birbirinden renkli gösterilerini sergiledi. Velilerin de katıldığı etkinlikte Başkan Akay, çocuklarla birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.

İstiklal Marşının söylenmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından her kreşte ayrı ayrı yapılan ve kreş öğretmenleri tarafından hazırlanan gösterilerde çocuklar Atatürk içerikli şiirler ve marşlar söyledi. Çocukların dillendirdiği şiirler ve gösteriler Başkan Akay ve veliler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Başkan Akay, yardımcıları, kreş müdürü Mehmet Yakut, kreş yöneticileri, öğretmenleri ve çocukları etkinlik nedeniyle kutladı.

En çok önemsediği konulardan birinin kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına katkı sunmak olduğunu ifade eden Başkan Akay, “Kreşlerimizle kadına bu konuda hareket etme imkanı sunarken, emanet aldığımız çocukları da geleceğe hazırlıyoruz. Çok iyi bir bina yapabilirsiniz, ama asıl meziyet içinde Atatürk sevgisi olan ve nitelikli çocuklar yetiştirmektir. Kreş öğretmenlerimiz bunu çok iyi başarmışlar. Bunun benim için değeri çok büyüktür. Kreş yöneticilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklarla birlikte 10. Yıl Marşını seslendiren Başkan Akay kreşlerdeki tüm çocuklar ve velilerle de fotoğraf çektirdi.

ADANA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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