Yazar Aylin İşcan Yener Adanalı okurları ile buluştu

İlk kitabı en çok satanlar listesine dahil olan Yazar Aylin İşcan Yener, kadınların hayatındaki zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize vurgu yaptığı “Acı Çekirdek” adlı kitabını Adanalı okurları için imzaladı.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde düzenlenen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karışlayan Yazar Aylin İşcan Yener, kitaplarını imzalamakla kalmayıp mini söyleşiler de yaptı.

İmza gününe gösterilen ilgiye teşekkür eden Aylin İşcan Yener, 2017 yılının Aralık ayında çıkardığı ilk romanı "Ahmet" ile edebiyat dünyasına giriş yaptığını hatırlatarak, “Ahmet, bir göç hikayesiydi ve 3 baskı yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında “Acı Çekirdek’i okurlarım ile buluşturdum, Kadınların hayatındaki zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize dikkat çektiğim bu kitabım da çok sevildi. İstanbullu, maddi durumu çok iyi bir ailenin kızının üzerinden anlattığım bir hikaye olmasına rağmen bu kitapta aslında toplumun her kesiminden kadınlar kendilerinden bir şeyler buldu” dedi.

Adana’ya ikinci kez geldiğini, ilk fırsatta yine geleceğini söyleyen yazarın sevenleri; onunla sohbet edip, kitaplarını imzalatmanın yanı sıra birlikte fotoğraf çektirme imkanı da buldular.

ADANA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:54

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.