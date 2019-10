Belediye temizlik işçisinden anlamlı davranış

Adana’nın Kozan ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Özübek, her gün çöp konteynerlerinden topladığı et atıkları ve kemiklerle sokak köpeklerini besliyor.

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik görevlisi olarak çalışan Özübek her sabah görev yeri olan eski hal sokağındaki kasap dükkanlarının da bulunduğu bölgede temizlik yapıyor. Özübek temizlik yaptığı sırada bölgedeki çöp konteynerlerinde bulunan kasapların atıkları olan et ve kemikleri de toplayarak sokak köpeklerini kendi elleri ile besliyor.

Temizlik işçisi Özübek’in bu hareketi ise vatandaşlardan takdir topluyor.

ADANA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:54

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.