Annesinin imam nikahlı eşini tüfekle vurarak yaraladı

ADANA'da, annesinin imam nikahlı eşi Ali Kızıldere'yi (35) av tüfeğiyle ayağından vurarak yaralayan Hasan S., aynı silahla taksi gasbederek kaçtı. Hasan S., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan S., annesi ile imam nikahlı olduğu öğrenilen Ali Kızıldere'ye yol kenarında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada av tüfeği ile ateş açtı. Hasan S., ardından müşteri bekleyen bir taksiyi aynı silahla gasbederek kaçtı. Ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan Kızıldere ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan S.'nin merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde inmesinin ardından olay yerine dönen ve ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü, şüpheli hakkında polise şikayette bulundu.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soruşturmaya devam ediyor.



ADANA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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