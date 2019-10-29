Uyuşturucu hapla yakalandılar birbirlerini suçladılar Adana'da 27 bin 968 adet uyuşturucu hapla yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı

Adana'da 27 bin 968 adet uyuşturucu hap ile yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Şehit Duran Mahallesinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında Meliha K. (36) ve damda yakalanan Yıldırım Ziya A. (25) gözaltına alındı. Komşu evin damında ise 27 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlılardan Yıldırım Ziya A. kuaförlük yaptığını hap satmadığını, hapı Meliha K.'nın sattığını kendisinin sadece evde sakladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Meliha K.'nın da Yıldırım Ziya A.'yı suçlayarak hapların onun olduğunu kendisinin hapları dama attığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, polis Aydınlar Mahallesinde torbacılık yaptığı iddiasıyla Erdoğan T.'yi (42) gözaltına aldı. Zanlının üzerinden 346 gram skunk çıktı.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Meliha K. ile Yıldırım Ziya A. tutuklanırken, diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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