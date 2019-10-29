Motosikletli kapkaççılar tutuklandı Adana'da iki vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan 2 kişi polis tarafından yakalandı

Adana'da iki vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 20 gün arayla motosikletle iki kişinin cep telefonunu alıp kaçan kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis kapkaç olaylarının meydana geldiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede polis kapkaç olaylarını Umut A. (19) ve İbrahim D.'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis yapılan bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlılar evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

ADANA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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