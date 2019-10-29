Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramından sonra askerler kışlasına giderken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez","vatan sana canım feda" ve "her şey vatan için" sloganları attı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş Adana Valiliğinde tebrikleri kabul etti. Vali Demirtaş daha sonra Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı Uğur Mumcu Meydanı'na geçerek burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ile birlikte haklı selamladı.

Vali Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, "Türk Milleti egemenliğini alın teri, mücadelesi ve kanıyla kazanmıştır. Kadını, erkeği, ihtiyarı, genci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde verdikleri ortak mücadelenin sonucunda zaferimizi en güzel eserleriyle, Cumhuriyet’le taçlandırmıştır. Bizler bugün ve gelecekte böyle cesur ve karakterli bir millete mensup olmaktan daima gurur duyacağız. Bu gurur günümüzde bizlere bayram sevincini yaşatan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve de şükranla anıyoruz" dedi.

Vali Demirtaş'ın konuşmasından sonra öğrenciler şiir okudu. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun İstiklal Marşının 10 kıtasını duygulu bir şekilde okuması ayakta alkışlandı. Daha sonra halk oyunu ekipleri gösteri sundu. Ardından ise tören geçidi yapıldı. Tören geçidinden sonra ise bayram sona erdi.

Bayramın ardından kışlasına doğru yola çıkan askerler sokakları sloganlarla inletti. Askerlerin "şehitler ölmez, vatan bölünmez","vatan sana canım feda" ve "her şey vatan için" sloganlarına törene katılanlar da eşlik etti. 5 yaşlarındaki bir çocuğun askerlerin yanında yürüyerek slogan atmaya çalışması dikkat çekti.

Törene, Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurum müdürleri ile askerler katıldı.

ADANA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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