Çiçekçi: “Bu ülkenin en büyük sorunu okumamak”

Kişisel Gelişim UzmanıYazar Mehmet Ali Çiçekçi, gelişmiş batı ülkeleriyle okumak konusundaki aramızda uçurumlar olduğunu ifade ederek, "Bu ülkenin en büyük sorunu okumamaktır" dedi.

Aralarında şiir ve roman türlerinin de yer aldığı kişisel gelişim ağırlıklı 13 kitabı yayınlanan ve yeni çıkan "Kırmızı Karınca3 / Hayalimdeki Okul" adlı kitabını imzaladı. Okuyucularıyla söyleşi yapan Çiçekçi, "Güzel olan şeylere odaklanalım, biz bu ülkede en güzelini yapalım. Bu ülkenin en büyük sorunu okumamaktır. Gelişmiş batı ülkeleriyle okumak konusundaki aramızdaki uçurumlar var. Kitap okuyan çocuk, okumayana göre daha hızlı öğreniyor. Beynin semantik bölgesindeki bir yer sadece kitap okumakla gelişiyor. Kitap okuyan çocuk daha düzgün konuşuyor, daha hızlı algılayabiliyor" dedi.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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