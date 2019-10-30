"Ulusal Narenciye Enstitüsü" için kanun teklifi Şevkin: “Narenciyenin ancak yüzde 37’si ihraç ediliyor”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de narenciye ürünlerinin çeşitlendirilmesi, dünya ülkeleriyle rekabetinin sağlanması, üretim ve ihracatın artması amacıyla TBMM’nin harekete geçmesini istedi.

Şevkin, daha geniş potansiyeli olmasına karşın Türkiye’nin 5 milyon tona yakın üretimiyle dünya narenciye üretiminde 9. sırada yer aldığını kaydetti. Son 25 yıllık dönemde Türkiye’de narenciye üretiminin 1,5 milyon tondan 5 milyon tona yükseldiğini, toplam narenciyenin yaklaşık yüzde 72'sinin Çukurova Bölgesi’nde üretildiğini belirten Şevkin, Türkiye’de narenciye ürünlerinin çeşitlendirilmesi, dünya ülkeleriyle rekabetinin sağlanması, üretim ve ihracatın artması amacıyla Adana ilinde ‘Ulusal Narenciye Enstitüsü’ kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

Narenciyede üretimden pazarlamaya kadar olan tüm aşamalarda örgütlenme, eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmesi, üreticilerin pazarlama sorunlarının çözümü için üretici birliklerinin finansman yönünden güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şevkin, greyfurtun yüzde 96'sının, limonun yüzde 86'sının, portakalın yüzde 62'sinin, mandalinanın ise yüzde 75'inin Çukurova bölgesinden sağlandığına dikkat çekti.

Narenciye üretiminin ancak yüzde 37'sinin ihraç edilebildiğini, iç pazarda da yeterli oranda tüketilmediğini vurgulayan Şevkin, “Bu nedenle kapsamlı dış pazar araştırmaları yapılarak bu araştırmaların sonuçları tüm sektör paydaşlarına ulaştırılmalıdır” dedi.



Ulusal Narenciye Enstitüsü neler yapacak?

Ulusal Narenciye Enstitüsü’nün başta Adana ve Çukurova illerinde narenciye üretiminde sorunlarını belirleyerek çözülmesi, üreticilerin ve üretici birliklerinin görev ve yetkileri ile sorumluluklarını belirleyeceğine işaret eden Müzeyyen Şevkin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Adana ilinde ‘Ulusal Narenciye Enstitüsü’ kurulmasını teklif etti. Şevkin, enstitünün başta Adana ve Çukurova illerinde olmak üzere Türkiye’deki narenciye üretiminin sorunları üzerine bilimsel çalışmaların yanı sıra akademik düzeyde araştırmageliştirme faaliyetleri ile çalışmalar yapmak, bu sorunları asgari düzeye indirmek, üretimi çeşitlendirmekle yetkili ve sorumlu olacağını söyledi.

Dış pazarda rekabet gücünün artırılması ve üreticilerin rekabet edebilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gereğine işaret eden Şevkin, “Günümüzde Türkiye önemli narenciye ithalatçısı konumunda olan pek çok ülke pazarına ulaşamamıştır. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması, sektör potansiyelinin doğru değerlendirilmesi, Adana ilinin yanı sıra Çukurova illeri ve Akdeniz Bölgesi ile birlikte tüm Türkiye ekonomisine büyük katkı sunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğumuz ‘Ulusal Narenciye Enstitüsü’ kurulmasıyla ilgili kanun teklifimiz komisyonlarda görüşülerek genel kurulda kabul edilmelidir” diye konuştu.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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