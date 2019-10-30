Sezer: "Öğretmene şiddet ve meslek kanunu biran önce çıkartılmalı"

EğitimBirSen ve MemurSen İl Başkanı Mehmet Sezer, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasaların bir an önce çıkartılması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Mehmet Sezer hafta sonu Adana’da gerçekleştirilen 11. Bölge Toplantısı Eğitim Programı nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı. Mersin, Hatay, Osmaniye teşkilatları ile Genel Başkan Ali Yalçın’ın katıldığı programda yaklaşık 500 kişiyi ağırladıklarını belirten Sezer, başta EğitimBirSen Adana Şube yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda EğitimBirSen ve MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın bir konuşma yaptığını ve bu konuşmada özellikle eğitimcilerin yaşadığı şiddet olaylarına ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na değindiğini hatırlatan Başkan Sezer, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasaların bir an önce çıkartılması için konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Mehmet Sezer, “Eğitim toplantılarında sendikal çalışmalar, önümüzdeki süreçte yapılması tasarlanan faaliyetler, toplu sözleşme süreci, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündemi konuşularak bu konular hakkında istişareler yapıldı ayrıca teşkilatlara yönelik eğitim programları gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonrasında daha bilinçli ve aktif bir şekilde sendikal mücadele göstereceğimize inanıyorum. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, eğitimcilerimiz ve bölgemizde faaliyet gösteren EğitimBirSen yöneticileri programın sonunda organizasyon ile ilgili memnuniyetlerini bize ilettiler. Bu vesile ile bir kez daha Türkiye’nin en büyük sendikası EğitimBirSen’e gönül veren dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.