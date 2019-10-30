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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenecek Akdeniz Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı Adana'da yapılacak.

Yarın saat 09.00’da Hilton Oteli’nde yapılacak çalıştaya İçişleri Bakan Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, BMMYK (UNHCR) Türkiye Temsilci Vekili Giulia RicciarelliRanawat da katılarak konuşma yapacak.

Gün boyu sürecek çalıştayda göç, güvenlik ve sosyal uyum konuları ele alınacak.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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