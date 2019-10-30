Geleneksel Çukurova Nöroloji Günleri’nin 14’üncüsü, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Kliniği tarafından yapıldı.

Bölgede her yıl farklı bir üniversite nöroloji kliniği tarafından organize edilen Çukurova Nöroloji Günleri’nin bu sene 14'üncüsü Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği (ÇNBD) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karataş, Dr. Bireylül Demir, Prof. Dr. Başak Göksel, Dr. Ahmet Onur Keskin, Dr. Anıl Tanburoğlu, Prof. Dr. Deniz Yerdelen tarafından düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Anıl Tanburoğlu, her yıl farklı bir tema ile düzenlenen bu toplantının, bu sene 14’üncüsünü gerçekleştiriyor olmanın kendilerine ayrı bir heyecan verdiğini söyledi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalından Düzenleme Kurulu ve ÇNBD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karataş, 14. Çukurova Nöroloji Günlerinin artık gelenekselleştiğini ve hatta markalaştığının altını çizdi. Dr. Karataş, Çukurova Nöroloji Günleri Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği’nin patronajında yapılan ve bölgedeki nörolojik klinikleri tarafından düzenlenen bir bilimsel organizasyon olduğunu, Çukurova Nöroloji Günleri'nin, artık gelenekselleştiğini ve markalaştığını ifade etti.

Doç. Dr. Karataş, markalaşmanın aslında bir iddiayı ortaya koymak olduğunu kaydederek, “Bizim marka olduğumuzu ve Başkent Üniversitesi Hastanesi olarak iyi bir sempozyum düzenlediğimizi düşünüyorum ve rekor katılım da bunun bir göstergesidir. Öncelikle bölgemizdeki nörologların bilimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak pratik bir bakış açısıyla tedavi teması öncelikli bir program yaptık, 32 başlık seçtik ve bu başlıklarda ülkemizin önde gelen hocalarını davet ettik’’ diye konuştu.

Sempozyum boyunca, 10 oturumda 34 konuşmacı ile 32 konu başlığı ele alındı. Yaklaşık 250 nöroloji uzmanının katılımıyla gerçekleşen toplantıda inme, ağrı, epilepsi, baş dönmesi, yapay görme, multipl skleroz, beyin iltihapları, nöropatiler, miyasteni ve dejeneratif nörolojik hastalıklar tartışıldı. Ayrıca nörolojide gen tedavileri, nöromodülasyon gibi yeni yaklaşımlar ve nörologların hukuki sınırları da ele alındı.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.