ADANA\u00b4da Ceyhan Nehri\u00b4ne atlayarak intihar ettikten 3\u00a0g\u00fcn sonra cans\u0131z bedeni bulunan Fatma E.\u00b4nin (38) psikolojik sorunlar\u0131 oldu\u011fu ve olay g\u00fcn\u00fc ila\u00e7lar\u0131n\u0131 i\u00e7medi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Cenazesi yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan teslim al\u0131nan Fatma E., topra\u011fa verildi.26 Ekim de Ceyhan il\u00e7esi Alparslan T\u00fcrke\u015f Bulvar\u0131 \u00fczerindeki k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn korkuluklar\u0131na \u00e7\u0131kan Fatma E., Ceyhan Nehri\u00b4ne atlad\u0131. \u00c7evredekiler durumu polise bildirirken, baz\u0131 vatanda\u015flar kurtarma giri\u015fimde bulundu. Ancak ak\u0131nt\u0131 nedeniyle Fatma E. g\u00f6zden kayboldu. Arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan bal\u0131k\u00e7\u0131 Ramazan Kay\u0131rnal, d\u00fcn B\u00fcy\u00fckmang\u0131t Mahallesi Cin Deresi mevkisinde gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedenini buldu. Sualt\u0131 ekiplerince nehirden \u00e7\u0131kar\u0131lan Fatma E. nin cenazesi, bu sabah yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan teslim al\u0131nd\u0131.\u0130LA\u00c7LARINI \u0130\u00c7MEM\u0130\u015eFatma E. nin uzun s\u00fcredir psikolojik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulundu\u011fu, bu nedenle ila\u00e7 tedavisi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ancak olay g\u00fcn\u00fc ila\u00e7lar\u0131n\u0131 i\u00e7medi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Fatma E., Ceyhan Yeni Mezarl\u0131\u011f\u0131 nda topra\u011fa verildi.