Nehrin suyu kesilince leyleklere gün doğdu

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Adana’da Seyhan Nehri’nin suyunun kesilmesi nedeniyle ortaya çıkan balıklar leyleklere yem oldu.

Kent merkezinden geçen Seyhan Nehri’nin suyu köprü çalışması nedeniyle Devlet Su İşleri tarafından kesildi. Canlıların telef olmaması için de nehir yatağına can suyu bırakıldı. Nehirde oluşan küçük göletlerde mahsur kalan balıklar, bölgede bulunan leyleklere yem oldu.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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