Yolcu treninin altında kalan futbolcu öldü

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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar (25), raylardan geçmek isterken yolcu treninin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sedat Damar'a raylarından geçmek isterken, Mersinİskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu ileri sürülen genç futbolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sedat Damar'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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