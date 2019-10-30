Adanaspor - Boluspor maçının bilet fiyatları açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un 10. haftada evinde Boluspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

2 Kasım Cumartesi günü saat 16.30’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı. Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, mücadelede en düşük bilet fiyatının 10 TL olduğu belirtildi. Maçın bilet fiyatları ise GüneyKuzey kapalı alt ve üst tribün 30 TL, maraton 15 TL, Arjantin Köşe 10 TL ve misafir tribün 13 TL olarak belirlendi.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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