Makyaj Festivali başlıyor

Bakımlı ve güzel görünmek isteyen kadınların vazgeçilmezi ‘’makyaj ve makyaja dair’’ tüm sorular, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin MakeUp Festivali'nde yanıt bulacak.

Söyleşilerin, makyaj şovlarının ve defilelerinin, özel uygulamaların yapılacağı festivale ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu ve sosyal medyada sevilerek takip edilen influencerlar ve bloggerlar katılacak.

2020 yılının makyaj trendlerinin, hangi yüz şekline nasıl makyaj yapılması gerektiğinin, cilt tipine uygun hangi ürünlerin kullanılması gerektiğinin konuşulacağı makyaj söyleşisine Alp Kavasoğlu moderatörlük yapacak.

Kadınların vazgeçilmezi, kozmetik ve dermokozmetik markalarının birbirinden özel ürünleri ve makyaj sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, influencerlar ve bloggerlar güzellik sırlarını açıklayacak.

23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalde, Adanalı kadınlar dünyaca ünlü markaların yepyeni ürünleriyle ücretsiz makyaj yaptırma imkanı da bulacak.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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