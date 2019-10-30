CHP'li Bitirgeç: "İstifa etmem için baskı yapıyorlar iş teklif ediyorlar"

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Ayhan Bitirgeç, görevi bırakması konusunda baskı gördüğünü söyledi.

Ayhan Bitirgeç, yaptığı açıklamada, kendisini parti içinde istemeyen kişiler olduğunu söyleyerek, "Beni görevden aldıkları an Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Hem hak, hukuk, adalet diyeceğiz, hem de parti içi demokrasi uygulamayacağız. Nerede kaldı benim hakkım, hukukum, adaletim. Ben çalıştım emek verdim, ben hiçbir belediyeden ihale istemiyorum, iş istemiyorum, Büyükşehir’de Daire Başkanlığı istemiyorum, beş kuruş para istemiyorum. Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Giderim partinin önünde otururum” ifadesini kullandı.

Koltuğunda gözü olanların niyetlerinin farklı olduğunu söyleyen Bitirgeç, “Genel merkezi aradım, bir sekreter çıktı ilçedeki durumu anlattım. Ne olduğunu sordular, ben de beni görevden almaya çalışıyorlar. Beni arayacaklarını söylediler ama beni hiç kimse aramadı. Beni görevden almak için imza topladıklarını biliyorum. Benim istifa etmemi istiyorlar ben istifa etmek istemiyorum. İstifa etmem için bana çok iş tekliflerinde bulunuyorlar, daire başkanlığı, müdürlük teklif ediyorlar ben bunların hiç birini istemiyorum. 2 ay önce meclis üyelerimizle yaptığımız toplantıda orada da söyledim bana ne teklif edilirse edilsin ben hiç birini istemiyorum. Kırmızı halı da serseniz, aylık 50 bin liralık iş de verseniz, on müdürlük de verseniz ben kabul etmiyorum. Ben ilçe binasındayım, ilçe başkanlığına devam ediyorum, ilçe başkanlığına adayım. Bunlar seçim istemiyorlar direk atanmak istiyorlar. Ben mevki makam istemiyorum. Bana ısrar ediyorlar belediyede çalışmam için ben 2 bin lira maaş alıyorum o bana yetiyor. İl başkanı beni aradı ona baskı yaptıklarını, beni görevden almam için onlara baskı yapıldığını ve il başkanımızın da beni görevden alamayacağını söylüyor” dedi.

ADANA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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