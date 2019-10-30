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Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım buluşması Adana'da Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı’nın ...

İHA

Türkiye'nin, alanında düzenlenen en büyük etkinliği olarak değerlendirilen Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı'nın 3'üncüsü 56 Kasım 2019 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin, alanında düzenlenen en büyük etkinliği olarak değerlendirilen Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı’nın 3’üncüsü 56 Kasım 2019 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.
Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi, her yıl düzenlediği Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı’nın 3’üncüsünü bu kez Adana’da gerçekleştiriyor. 56 Kasım 2019 tarihlerinde Adana Hiltonsa’da gerçekleştirilecek konferansla ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, yurtiçi ve yurtdışından tarım ve gıda uzmanı 50’ye yakın konuşmacının Adana’da ağırlanacağını söyledi.
GİFT Başkanı Serttaş, 2050’de dünya nüfusunun 10 milyar olacağını, bunun mevcut durumdan yüzde 70 daha fazla gıda üretimi anlamına geleceğini belirterek, “Nasıl doyacağız? Nasıl besleneceğiz? Bizi geleceğe taşıyacak tarım ve gıda politikalarını üretmeyi başarabilecek miyiz? Türkiye’de tüketici besleyici gıdaya ulaşamıyor. Gıda enflasyonu hiç olmadığı kadar arttı. Gıda ve içecek giderlerinin tüketici bütçesindeki payı yüzde 20’lere ulaştı. Çiftçimiz kendini geçindirmenin ötesinde, toplum ve gelecek için değer üretemiyor; işini, gözü arkada kalmadan çocuklarına teslim edemiyor. Çiftçinin yüzde 61’inin geliri azaldı, yüzde 30’u ekim alanlarını ve yatırımı azalttı” dedi.
Türkiye’de gıda endüstrisinin işlenmiş gıdalarla ilgili bilgi eksikliği ve kirliliği nedeniyle zarara uğradığını kaydeden Serttaş, "Tarım ve gıda sektöründe, hedeflenen miktar ve kalitede verimliliğin uzağındayız. GİFT olarak sorunların farkındayız, öte yandan politikanın sorunlara çözüm üretmek için var olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Doğru yöntem ve akılcı düzenlemelerle çok şey başarılabileceğini biliyoruz. Çözümleri, yalnız söz ve yetki sahiplerinden beklemiyor; bu yolda katkı sunmak, ufuk açmak için fırsat yaratıyoruz. Bu kez ilgili ve yetkililere Adana’dan sesleneceğiz” diye konuştu.

Neler konuşulacak?
Tarım ve gıda politikaları neden önemli, nasıl ve kimlerle yapılır? Türkiye nerede duruyor, nereye bakıyor; doğrular, yanlışlar, eksikler neler? Bu iş, ABD, Almanya, Fransa ve Yeni Zelanda’da nasıl yapılıyor?
Artan dünya nüfusunu besleyebilecek güçte gıda sistemlerini topraktan kente nasıl kurarız, tarımın verimliliğini doğayla uyum içinde nasıl artırırız, tedarik zincirini riskleri yönetecek şekilde nasıl tasarlarız?
Hem çiftçiyi hem tüketiciyi mutlu edecek güvenilir ve sağlam tarımgıda piyasasını nasıl kurarız? Makul fiyat oluşumu için seçenekler, üreticiye finansman sağlayacak alternatif sistem ve kaynaklar neler olabilir?
Pamuk piyasasının mevcut durumu ve işleyişi, dirençli endüstriyel tarım ürünleri piyasalarını kurmak için örnek olabilir mi?
Üreticiendüstri diyalogu nasıl hayata geçer? Sözleşmeli çiftçilik, kooperatifler, küçük çiftçibüyük işletme işbirlikleri ne vaat ediyor?
Çiftçiler hayvanlarını telefonlarından takip ediyor, seralarının sıcaklık seviyesini tek tuşla ayarlayabiliyor. Peki, hepsi bu mu? Tarım ve gıda büyük teknolojilerle nasıl buluşur; hangi alanlarda, nasıl fayda üretir?

ADANA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:07
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