Geçmişin mirasını geleceğe taşıyorlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahşap Oyma Sanatçısı Serdar Tektaş: "Ecdadımızın motiflerini gelecek nesillere aktarmaktan gurur duyuyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahşap Oyma Sanatçısı Serdar Tektaş, unutulmuş bu sanat dalı olan ahşap oymacılığını yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Ecdadımızın motiflerini gelecek nesillere aktarmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Tektaş, Adana’da yaptıkları ahşap oymacılığı eserlerini gerek bakanlara, milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndererek veya bizzat takdim ederek mesleğin unutulmasına engel olmaya çalıştığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezlerinde bu meslek eğitimini alan birçok öğrencinin de olduğunu ifade eden Tektaş, cezaevinde, gençlik merkezlerinde, kültür merkezlerinde ahşabın dokusuyla oyma tekniğini gösterip meslek edinilmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Yeni neslin bu mesleği çok iyi takip edebildiğini kaydeden Tektaş, ”Gençler ahşap oymaları daha iyi ve sabırla işleyebiliyor. Hükümlüler de öyle. Onlar hürriyetlerine kavuştuklarında iyi bir meslek edinmiş olacaklardır. Hem gençlerimiz hem hükümlülerimiz böylece geçmişin mirasını geleceğe taşımış olacaklardır. Mahkumlarımız dekoratif ahşap duvar panoları halinde farklı bir boyutta çeşitli icra ettikleri ürünleri satışa hazırlıyorlar. Ecdadımızın kendi motiflerini gelecek nesillere aktarmaktan da gururu duyuyoruz” dedi.

Tektaş, son olarak hazırladığı ahşap oyma sanatı hakkında ise şunları söyledi:

“Her anne bir yiğit doğurur” sözü noktasından ahşaba yansıtacağımız bu çalışmada 2 metrelik bir ahşap üzerine motifleri hazırladık, oymaya başladık. Cumhurbaşkanımızın merhum annesi Tenzile Erdoğan annemiz ile Türkiye’deki toplumsal olayları ele alacak bir çalışmadır. Bu eserimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğiz inşallah.”

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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