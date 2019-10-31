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GED "Girişimcilik Fakültesi" istiyor Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, 200’ün ...

İHA

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, 200'ün üzerinde üniversiteye sahip olan Türkiye'de 'Girişimcilik Fakültesi' bulunmadığını belirterek dünyada girişimciliğe en uygun iklimi sağlayan ülkelerle G8 ülkelerinin aynı olduğunu söyledi.

GED "Girişimcilik Fakültesi" istiyor Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, 200’ün üzerinde üniversiteye sahip olan Türkiye’de ‘Girişimcilik Fakültesi’ bulunmadığını belirtti

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, 200’ün üzerinde üniversiteye sahip olan Türkiye’de ‘Girişimcilik Fakültesi’ bulunmadığını belirterek dünyada girişimciliğe en uygun iklimi sağlayan ülkelerle G8 ülkelerinin aynı olduğunu söyledi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Enformatik Bölümü ve Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Teknoloji Gelişiyor, Dünya Değişiyor / TechAdana’ adlı etkinlikte konuşan Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, gelişmiş ülkelerin sadece kendi girişimcisine değil, dünyanın dört bir yanındaki inovatif girişimcilere uygun imkanlar sunduğunu söyledi.
Dünyada inovatif iş fikri olan girişimcilerin kendilerine en uygun iklimi sunan ülkelere gittiğini belirten Özden, “Türkiye son yıllarda girişimcilikle ilgili farkındalık etkinlikleri, KOSGEB eğitimleri, TÜBİTAK destekleri gibi çok önemli adımlar attı. Ama geribildirimde, izlenebilirlikte eğitim kurumlarına yaygınlaştırabilmekte ve bu alanda sağlıklı ekosistemi çalıştırabilmekte arzu ettiğimiz başarıyı sağlayamadık. Genç girişimcilerimizi gelişmiş ülkelere kaçırıyoruz. Bu gençlerimiz iş fikirlerini oralarda faaliyete geçiriyor, oralarda değer üretiyor, oralarda marka çıkarıp o ekonomileri güçlendiriyor. Bu çok üzücü” dedi.

Türkiye girişimcilik endeksinde 36'ncı
İlk 10 büyük ekonomi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin girişimcilik endeksinde 36’ncı sırada yer bulabildiğini, girişimcilik oranının yüzde 5’ten yukarı çekilemediğini anlatan GED Başkanı Özden, “ABD’nin yüzde 83,4’le ilk sırada yer aldığı dünya girişimcilik endeksinde Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 58,8’le 19’uncu sırada. Türkiye’nin yüzde 43,7 ile 36’ncı sırada yer bulabiliyor olmasını kabul edemiyoruz. Eğer gelişmiş ülkeler arasına girmek istiyorsak nitelikli girişimci sayımızı artırmalı, ayrıca yurtdışından inovatif girişimcileri çekebilecek cazibeyi yaratmamız gerekiyor. 200’ün üzerinde üniversitemiz oldu. Yeni dünya ekonomisinin gereksinim duymadığı, öğrencilerin ilgi göstermediği onlarca alanda fakültemiz var; ama bir tek girişimcilik fakültemiz yok. Bu kabul edilemez” diye konuştu.
Hayalindeki 4 yıllık girişimcilik fakültesinde ilk iki yıl mühendislikten güzel sanatlara birçok disiplinin temel derslerinin yer alması bulunduğunu anlatan Özden, “Öğrenciler son iki yılda kendi şirketlerini kurmalı, ortaklıklarda bulunmalı, iş fikirlerini hayata geçirmeli. Mezun olduklarında değer üretmeyi, inovasyonu, karzararı, networkü öğrenmiş hale gelmelerini arzu ettiğim fakülteleri yaşama geçirmek zor değil” dedi.

Teknoloji girişimciliğinde fırsat alanları
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan GED Başkanı Özden, teknoloji girişimciliğindeki fırsatları sıralayarak, “Yapay zeka, fintech, mobil uygulamalar, sağlık, perakende, enerji ve tarım sektörleri yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcileri bekliyor. Ancak daha çok çalışmamız, girişimciliğe daha fazla ilgili göstermemiz gerekiyor. Örneğin aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya’da yazılımcı sayısı 800 bin, bizde bu sayı 100 binleri yeni aştı. Açık fazla, hıza ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.
ÇÜ Enformatik Bölümü Öğretim Görevlileri Murat Kara, Yoldaş Erdoğan, TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana Temsilcisi Hilal Boğa’nın açılış konuşmalarını yaptığı TechAdana adlı etkinlikte akademisyenler Prof. Dr. Emin Güzel, Prof. Dr. Zeynel Cebeci, Doç. Dr. Cahit Aslan, girişimciler Gürtan Ergene, Güney Can Gökoğlu, Doruk Özdemir, Mehmet Can Duvarcı, Cantuğ Dönmez ve Arif Doğan sunum yaptı.

ADANA

31 Ekim 2019 Perşembe

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