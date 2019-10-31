Doğan: "Bölge tarımının önümüzdeki 50 yılına ışık tutacağız" Adana’da Tarım ve Geleceği Çalıştayı’nda Türkiye ve bölge tarımsal üretimindeki gelişmeler 14 masada 240 uzman tarafından tartışılacak

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, Adana’da Tarım ve Geleceği Çalıştayı’nda bölge tarımını masaya yatıracaklarını söyledi.

Türkiye ve bölge tarımsal üretimindeki gelişmelerin 13 Kasım 2019’da 14 masada 240 uzman tarafından tartışılacağını belirten Doğan, çıkacak sonuçların sektörün önümüzdeki 50 yılına ışık tutulacağını kaydetti.

Çalıştayda Adana’nın ve Çukurova’nın tarımsal potansiyelini ortaya koymak için yeni bir yol haritasının belirleneceğini kaydeden Doğan, “Mevcut tarımsal üretim ve yapısını belirlemek, güncel tarımsal sorunlarını çözüm odaklı tartışacağız. Dünya ve ülkemizdeki çevresel, ekonomik ve sosyal gelişme eğilimleri ışığı altında geleceği kestirmek ve alınabilecek önlemler konusunda fikir üretmek için 14 çalışma grubu belirlediğimiz başlıklar altında çalışma yapacak” dedi.



240 uzman çalışacak

Çalışmada yer alan 240 kişinin alanında uzman olduğunu belirten Doğan çalışma gruplarının ele alacağı konuların başlıklarını ise şöyle sıraladı:

“Endüstri Bitkileri, Hayvancılık, Ilıman İklim Meyveleri, Su Ürünleri, Subtropik Meyveler, Sulama ve İklim Değişikliği, Süs Bitkileri, Tahıllar, Tarım Teknolojileri, Tarım Toprakları, Tarım Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Tarımda İşgücü ve Göç, Tarımda Örgütlenme ve Kooperatifçilik, Açıkta ve Örtüaltında Sebze Yetiştiriciliği.”



Tarım stratejik sektör

Çalışmaların ardından çıkacak sonuçların Adana tarımının geleceğe dönük genel yapısı, sorunları ve çözüm önerilerine katkı sağlayacağını belirten Doğan şöyle konuştu:

“İnsanoğlunu doyuran ve giydiren tarım sektörü, sosyoekonomik ve ekonomipolitik önemi ile toplumların dolayısıyla ülkelerin geleceğinde belirleyici rol oynayan stratejik bir sektördür. Bu anlamda Dünyadaki ileri teknolojik gelişmelerin sağladığı verim artışı ve yeni tarım yaklaşımları yanında sürdürülebilir tarım eğilimleri önümüzdeki yıllarda üretimin önemli başlıkları olacaktır. Çalıştayımızın bu denli önemli bir sektörün açmazları ve çözümlerini saptayarak, daha çok üretim, adil dağıtım, kırsalda refah ve daha gelişmiş bir Türkiye hedefine ulaşılması için, katkı sağlayacağına inanıyorum.”

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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