Başkan Aydar, lösemili çocuklarla buluştu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemili çocuklar ve LÖSEV üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çocuklarla birebir ilgilenerek onlarla sohbet eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske taktı.

28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Aydar, “Bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerimize şifa diliyorum. Onlar belki yılın 365 günü bu maskeleri takarak hayatlarını devam ettiriyor. Biz de 1520 dakika bu maskeleri takarak onların ne tür şartlarda yaşadıklarını hissetmeye çalıştık” diye konuştu.

Başkan Aydar, lösemili çocuklarla ilgili ülkede ciddi bir hassasiyet olduğunu bildiklerini kaydederek, “Ne yaparsak yapalım bu yeterli gelmiyor. Bu nedenle hem toplumsal farkındalığı arttırmak hem de çocuklarımızın bu çok önemli sorununa tekrar dikkat çekmek istedik. Toplumumuzu bu konuda daha dikkatli, daha duyarlı, daha özenli ve daha yardımsever olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımız, hastalıkları bulaşıcı olduğu için değil tedavi sürecinde kendilerini enfeksiyondan korumak için maske takıyorlar” dedi.

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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