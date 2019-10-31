İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Artık göçü yönetiyoruz" Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nın ikincisi Adana’da başladı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin, göçü yönetmede muazzam mesafe aldığını ifade etti İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: "Muhalefet siyaseti göçü manipüle etmeye çalışıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Artık göçü yönetiyoruz" Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz ...

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana'da ikincisi düzenlenen 'Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nda, "Ülkemiz göçü yönetme hususunda muazzam bir mesafe aldı. Bugün artık geldiğimiz noktada göçü yönetiyoruz. Bundan sonra dantel dantel işlemek, yoğurmak ve bir istikamet verme gayesi güdüyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Artık göçü yönetiyoruz" Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nın ikincisi Adana’da başladı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin, göçü yönetmede muazzam mesafe aldığını ifade etti İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: "Muhalefet siyaseti göçü manipüle etmeye çalışıyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana’da ikincisi düzenlenen ‘Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı’nda, “Ülkemiz göçü yönetme hususunda muazzam bir mesafe aldı. Bugün artık geldiğimiz noktada göçü yönetiyoruz. Bundan sonra dantel dantel işlemek, yoğurmak ve bir istikamet verme gayesi güdüyoruz” dedi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen göç, güvenlik ve sosyal uyum konularının bölgesel düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla istişare edileceği “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları”nın ikincisi Adana'da başladı.

“Türkiye, en fazla mülteci barındıran ülke”
Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Giulua RicciarelliRanawat, “Bu yıl dünya genelinde her gün 44 bin kişi yerinden ediliyor. Her 2 saniyede bir kişi yerinden ediliyor. Mültecilere sadece 10 ülke ev sahipliği yapıyor. Türkiye, en fazla mülteci barındıran ülke” diye konuştu.
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da konuşmasında, “Rakamların hepsi birer insan. Hikayeleri var. Ülke olarak da en yoğun göç hareketiyle karşı karşıyayız. Ülke olarak 2011 yılından bu yana çok yoğun sınav verdik. Önümüzdeki dönemde de göç ve göçmenler olacak. Suriyelilerin hepsi gitse bile başka göç hareketleriyle muhatap olacağız” ifadelerini kullandı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, Adana’da 240 bin mülteciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Tarihten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, transit yollar üzerinde bulunan konumuyla, her dönem Asya’dan Avrupa’ya yaşanan göçün de ana güzergahlarından biri olmuştur. Bu durum dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan ülkemizin göç, güvenlik ve sosyal uyum hususlarında da tedbirlerini en üst seviyede almasını beraberinde getirmektedir. Malumunuz 2011 yılından bugüne Suriye’de yaşanan insanlık dramının sebep olduğu düzensiz göçe maruz kaldık. 3 milyon 700 bin Suriyeli, evini, ocağını, yurdunu terk edip ülkemize sığındı. Bu sığınmacılardan 240 binine de Adana olarak bizler mihmandarlık yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Göç, yeni fırsatlara yürüyüştür”
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de, göçün insan gelişiminin bir parçası olduğunu ifade ederek, “Göç aslında uygarlıkla birlikte başlayan bir olgudur. İnsanlığın bir parçası. İnsanlığın gelişiminin bir parçası. Mobilizasyon ve insan hareketliliğiyle oluşan bir olgu. Yeni fırsatlara yürüyüş aslında göç. Temel bir olgu. Biz de aslında tarihi olarak baktığımızda Türk tarihinin önemli bir parçası. Türk medeniyeti göçler üzerine inşa edilmiş medeniyettir. Türkiye’de geçtiğimiz 100 yıllık tarihte çeşitli göç dalgalarını kendi bölgesinde yaşadı” dedi.
Erdil, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Son 5 yıldır bu göç dalgası sınırlardaki duvarlar aşağı çekildikçe bu göç dalgası devam edecektir. Artarak devam edecektir. Son 35 yıldır ülkeler duvarlarına düzenlemeler getiriyor ama bu küreselleşme dalgasını önlemek mümkün değil. Koruyucu önlemler küreselleşme rüzgarını önlemek için uygun değil. Bizim içinde bulunduğumuz süreçte iki temel ayrım var. Bir tanesi göçün oluşturduğu güvenlik ve göçün oluşturduğu sosyal uyum sorunu.”

“Muhalefet göçü manipüle ediyor”
Türkiye’deki muhalefet siyasetinin göçü manipüle ederek toplumsal olaya çevirmek istediğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, daha sonra şunları söyledi:
“Bütün dünyada yüksek bir göç yaşanıyor. Bunların çoğu uluslararası göç kapsamında. 2018 yılında bu rakam 70 milyon. Almanya ve İngiltere’de ve diğer ülkelerde olmayan sorun var bizde. 1, 2 ve 3’üncü kuşak diye geriye gittiğinizde nüfusun yüzde 60’a yakını göçle oluşmuş nüfustur. Bizde siyaset semboller ve simgeler üzerinde çalışıyor. Muhalefet siyaseti daha etkin, daha az sorumluluk taşıyarak simgeler ve semboller üzerinde çalışıyor. Türkiye’de maalesef siyaset göç sorunu aslında sorun olmaktan bence çıktı. Yönetilen bir olgu halinde. Türkiye’de muhalefet siyaseti göçü manipüle ederek toplumsal olaya çevirmek istiyor. Burada bir mutabakat oluşturmamız lazım. Bu oluşmazsa, iş biraz daha zorlaşıyor.”

“Göç bu hayatın bir parçası”
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Türkiye’nin göçten kurtulmasının zor olduğunu belirterek, “Aslında bu hayat iki göç arasında bir göç. Tarihe baktığımızda çeşitli sebeplerle toplumların göç ettiğini görüyoruz. Amerika ve Avustralya göçlerle oluşuyor. Bizim tarihimizde Orta Asya’dan göç var. Bir çoğu inançları gereği göç ettiler. Göç etmeye de devam ediyorlar. Göç bu hayatın bir parçası. Hele bizim gibi 3 kıtanın ortasında bulunuyorsanız, tarih boyu mücadele merkezinde bulunuyorsanız kısa vadede kurtulmanız gözükmüyor. Coğrafi konumumuz nedeniyle ve bu sınırların çok ötesinde gönül coğrafyamız var. Bu sebeple göçten kurtulmamız zor. Yemen’de ve Kırım’da bir Müslümanın başına bir şey gelse biz yardımcı oluyoruz” diye konuştu.
Suriye’de istikrarlı bölge oluşturmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon düzenlediğini belirten Çataklı, “2 operasyon sonucu 360 bin insan ülkelerine geri döndü. Türkiye’ye 2011 yılında gelen çocukların barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları oldu. Ülkemiz bunlara katlandı. Sosyal sorunların olmaması için uyum faaliyetleri hayati önem taşıyor. Göç idaremizin yoğun bir gayreti var. Ülkemiz göçü yönetme hususunda muazzam bir mesafe aldı. Bugün artık geldiğimiz noktada göçü yönetiyoruz. Bundan sonra dantel dantel işlemek, yoğurmak ve bir istikamet verme gayesi güdüyoruz” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından sunumlar düzenlendi. Çalıştaya Akdeniz bölgesindeki valilerin yanı sıra çok sayıda protokol temsilcisi katıldı.

ADANA

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkaş: "Fark oluşturuyoruz" TED Adana Koleji Direktörü Mustafa Balkaş, uyguladıkları Öğrenmede Evrensel Tasarım, Tasarım Yoluyla Anlama ve Öğretim Koçluğu yaklaşımlarıyla eğitimde fark oluşturduklarını belirtti
YEREL HABERLER Balkaş: "Fark oluşturuyoruz" TED Adana Koleji ...
Başkan Aydar, lösemili çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aydar, lösemili çocuklarla buluştu
Ceyhan’da kick boks heyecanı
YEREL HABERLER Ceyhan’da kick boks heyecanı
Törenle avukatlığa adım attılar
YEREL HABERLER Törenle avukatlığa adım attılar
Pedallar "Cumhuriyet" için döndü
YEREL HABERLER Pedallar "Cumhuriyet" için döndü
Doğan: "Bölge tarımının önümüzdeki 50 yılına ışık tutacağız" Adana’da Tarım ve Geleceği Çalıştayı’nda Türkiye ve bölge tarımsal üretimindeki gelişmeler 14 masada 240 uzman tarafından tartışılacak
YEREL HABERLER Doğan: "Bölge tarımının önümüzdeki 50 yılına ışık ...
ATB Başkanı Bilgiç: "Daha çok üretip ihraç etmeliyiz"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Bilgiç: "Daha çok üretip ihraç etmeliyiz"
45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor
YEREL HABERLER 45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor
AOSB’de yangın tatbikatı Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce, olası bir yangına karşı teorik bilgilendirme ve tatbikat yapıldı
YEREL HABERLER AOSB’de yangın tatbikatı Adana Organize Sanayi ...
Turistlik bölgelerde eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar adliyede
YEREL HABERLER Turistlik bölgelerde eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar ...
Ev aramasında otomatik silah bulundu Adana'da polisin bir evde yaptığı aramada otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi
YEREL HABERLER Ev aramasında otomatik silah bulundu Adana'da polisin ...
Para isteyip kapkaç yaptılar Adana'da 20 lira istedikleri adamın cebinden çıkardığı bin 550 lirayı kapkaç yaparak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Zanlıların parayı alıp kaçmaları ve müştekinin onları araçla kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Para isteyip kapkaç yaptılar Adana'da 20 lira ...
Turistik bölgelerde keşif yapan DEAŞ'lı tutuklandı Adana polisinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonunda Türkiye'nin turistik bölgelerinde kanlı eylem yapmak için keşif yapan kişinin de arasında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı Zanlılardan keşif yapan şüpheliyle birlikte 4 kişi tutuklandı, 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Turistik bölgelerde keşif yapan DEAŞ'lı ...
GED "Girişimcilik Fakültesi" istiyor Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, 200’ün üzerinde üniversiteye sahip olan Türkiye’de ‘Girişimcilik Fakültesi’ bulunmadığını belirtti
YEREL HABERLER GED "Girişimcilik Fakültesi" istiyor Girişimcilik ...
Engin İpekoğlu: "Endişeye gerek yok" Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: "Eksik olan oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla iyi sonuçlar gelecektir"
YEREL HABERLER Engin İpekoğlu: "Endişeye gerek yok" Adanaspor Teknik ...
Geçmişin mirasını geleceğe taşıyorlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahşap Oyma Sanatçısı Serdar Tektaş: "Ecdadımızın motiflerini gelecek nesillere aktarmaktan gurur duyuyoruz"
YEREL HABERLER Geçmişin mirasını geleceğe taşıyorlar Kültür ve ...
El işlemeli oyalı yazmalar teknolojiye direniyor Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitmeni Sultan Yalım: “Bu sanat dalımız teknolojiye yenik düşmesinler diye canlandırmaya gayret ediyoruz. Teknoloji henüz yenemedi ve yenemeyeceğine de inanıyoruz. Çünkü bu işler elle yapıldığı zaman bir anlam ifade etmektedir"
YEREL HABERLER El işlemeli oyalı yazmalar teknolojiye ...
Genç futbolcunun cenazesi gözyaşlarıyla adli tıptan alındı
YEREL HABERLER Genç futbolcunun cenazesi gözyaşlarıyla adli tıptan ...
Engin İpekoğlu: “Umarım bu haftadan sonra sıkıntı yaşamayız” Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: "Boluspor maçını kesinlikle kazanmalıyız"
YEREL HABERLER Engin İpekoğlu: “Umarım bu haftadan sonra sıkıntı ...
Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım buluşması Adana'da Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı’nın 3’üncüsü 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım buluşması ...
Yüreğir Belediyesi’nden eğitime destek Başkan Kocaispir: "3 bin öğrencimiz kültürevlerimizden ücretsiz eğitim alıyor”
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi’nden eğitime destek Başkan ...
CHP'li Bitirgeç: "İstifa etmem için baskı yapıyorlar iş teklif ediyorlar"
YEREL HABERLER CHP'li Bitirgeç: "İstifa etmem için baskı yapıyorlar ...
Makyaj Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Makyaj Festivali başlıyor
Feyzullah Korkut, ZMO Adana Şube Başkanlığı’na aday
YEREL HABERLER Feyzullah Korkut, ZMO Adana Şube Başkanlığı’na aday

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X