Yüreğir Belediyesinin bütçesi 336 milyon lira Başkan Kocaispir: "Meclis üyelerimizle birlikte Yüreğir ittifakı kurduk”

Yüreğir Belediyesi 2020 yılı mali bütçesi 336 milyon lira olarak kabul edildi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'in her kuruşunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, ''Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz'' dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin gelirlerini artırmak için çalışacaklarını belirten Başkan Kocaispir ''Dışarıda ciddi bir alacağımız var. Vatandaşlarımızla görüşüp borçlarını ödeme konusunda yardımcı olacağız. Belediyemizin kullanmadığı kayda değer gayrimenkullerimizi şeffaf bir şekilde satarak belediyemize gelir elde edeceğiz. Belediyemize ait gayrimenkullerin tekrar kira tespitini yapacağız. Gerçek değerler üzerinden kiraya vereceğiz'' diye konuştu.

Kentsel dönüşümün zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Kozan Çarşısı ve Sanayi Çarşısı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ortak akılla bir sonuç alınacağını düşünüyoruz. Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile ilgili çok özel planlarımız var. Burası yapacağımız yeniliklerle Yüreğir'in cazibe merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Millet Bahçemizi de içerisine yapacağımız yeniliklerle birçok vatandaşımızın ziyaret ettiği bir merkez haline getireceğiz. Adana'nın en güzel yolları, parkları Yüreğir'de olacak. İşi başından sıkı tutuyoruz. Çıkmaz sokakları açmak için hazırlanıyoruz. Parkı olmayan mahallelerimiz var. Kamulaştırma yapıp bu mahallelerimize park yapmayı planlıyoruz'' şekline konuştu.

Yapılacak olan bütün çalışmalara bütün meclis üyelerinin de destek olmasını, katkı koymasını isteyen Başkan Kocaispir, ''Biz Yüreğir'de meclis üyelerimizle birlikte Yüreğir ittifakı kurduk. Yapılacak bütün çalışmalara bütün meclis üyelerimizin katkı koymasını bekliyoruz. Şuana kadar bütün kararlarımız oy birliği ile meclisten geçti. Yüreğir Belediye Meclisi olarak önümüzdeki 5 yılda çok güzel hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum'' dedi.

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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