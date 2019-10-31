Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşerek yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşen öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Manas Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi O.M. (14) teneffüs sırasında pencere kenarına geldi. Bir süre sonra O.M. 4. kattaki pencereden beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı öğrenci Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ise öğrencinin düşmesiyle ilgili araştırma başlattı.

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.