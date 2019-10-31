Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ilkyardım eğitimi

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Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine temel ilkyardım eğitimi verildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, İlkyardım Yönetmeliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün taleplerine istinaden, personellere yönelik, merkezin toplantı salonunda iki grup halinde temel ilkyardım eğitimi düzenlendi.

Eğitime katılan 26 kişiden 21 sertifika almaya hak kazandı.

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

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