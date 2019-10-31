Kadınlar meslek öğreniyor

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birlik binasında açılan meslek kurslarını ziyaret etti.

DABB’ın üye belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirme yanında özellikle kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını da faaliyet alanı içine aldığını belirten Çetin, kursiyerlerin MEB onaylı sertifika aldığını söyledi.

Birlik üyesi belediyelerin başkanları ve meclis üyeleriyle kurslar hakkında bilgi alan Başkan Soner Çetin, pastacılık kursuna devam eden kursiyerlerin yaptığı patates pastasından tattı.

Başkan Çetin, DABB bünyesinde pastacılık, aşçılık, takı tasarım, rölyef, ahşap boyama, giyim, mefruşat, tekstil, kuaför ve cilt bakımı uzmanlığı gibi kurslar verildiğini belirterek, “DABB sadece üye belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmekle kalmıyor, kadınlarımızın meslek sahibi olması için de çeşitli kurslar açıyor” dedi.

Kursu tamamlayan kadınların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika aldığına dikkat çeken Başkan Soner Çetin, “Kadınlarımız bu sertifika ile rahatlıkla iş bulabilmektedir. Çünkü iş yerleri eleman alırken MEB onaylı sertifikayı zorunlu kılıyor. Kursiyerler hem burada hobilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor. Böylece istihdama katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.