Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi’nden Türk Halk Müziği konseri

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Adana’da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerin birlikte açtığı ve 2 gün süren Öğrenme Şenliği etkinliğinin son gününde Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri bir konser verdi.

Sunuculuğunu Şükrü Çetin’in yaptığı konserde Seyfettin Öner, Hüseyin Şenyürek, Hüseyin Demir ve Ferhan Gültekin’in sazları eşliğinde Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği kursu öğrencileri Helin Şahin, Hüseyin Demir, Şükran Demir, Oğuzhan Karakuş, Laliş Gültekin, Mustafa Öztekin ve Mehmet Seyhanlı solist olarak sahne aldı.

Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen konser izleyiciler tarafından alkış aldı.

ADANA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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