Adana'da kaçak içki operasyonu Polisin yaptığı operasyonda 160 şişe kaçak içki ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda 160 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde bir evde kaçak içki olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine eve baskın yapan polis, yaptığı aramada 160 şişe kaçak içki, kaçak içki yapımında kullanılan malzeme, boş şişe ve kapaklar buldu. Ayrıca yarım litre de viski aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.