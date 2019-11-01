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TZOB Genel Merkez Müşavirleri çiftçinin sorunlarını dinledi

İHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkezi Teknik Müşavirleri Sibel Şerifoğlu ve Hatice Çakır Sezer, Adana'da çiftçilerin talep ve isteklerini tespit edip sorunlarının çözümü için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Şerifoğlu ve Çakır, Adana İl Koordinasyonu Başkanı aynı zamanda Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile birlikte ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek TZOB çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vali Demirtaş ziyaretinin ardından Yüreğir Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve tüm ilçe ziraat odalarını ziyaret eden TZOB teknik müşavirleri son olarak tarlasında, serasında, bahçesinde ve evinde çiftçilerle görüşerek sorunların çözümü için çalışacaklarını bildirdi.
Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan TZOB Müşaviri Sibel Şerifoğlu, "TZOB olarak ülke genelinde il ve ilçeleri gezerek oda faaliyetleri ve çiftçilik faaliyetlerini inceliyoruz. Çiftçilerimizin karşılaştıkları sıkıntılar ve dertlerini yerinde dinleyerek oluşturmakta olduğumuz raporları genel merkezimize ulaştırıyoruz. En aktif odaların başında gelen Yüreğir Ziraat Odası Başkanımız her an sahada, çiftçilerimizin sorunlarına çözüm arayışında. Yüreğir Ziraat Odası ve diğer odalarımızın yaptıkları bu alan çalışmaları ve oda faaliyetleriyle önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir" diye konuştu.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin her zaman için yanında olduğunu ifade ederek, “Bahçe ve tarlalar gezilerek çiftçinin sıkıntılarını yerinde dinledik. Adana’nın 15 ilçesinin tamamında ürün çeşitliliği farkları var. Mesela Adana’nın güneyi daha düz ve verimli topraklara sahipken, Adana’nın kuzey tarafı daha çok dağlık bölgelerden oluşmakta. Bu bölgede tarım yapmak daha zor. Biz çiftçilerimizin ne kadar zor şartlarda ürün yetiştirdiklerini yerinde görmüş olduk. Ovamızın tamamında yılın 365 günü ziraat yapılmakta. Bizde tüm ilçeleri gezip çiftçilerin sorunlarını dinlediğimizde çiftçilerimizde mutlu oldu. Bizde Adana Ziraat Odası İl Koordinasyonu Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi bağında, bahçesinde ve tarlasında ziyaret ettik. Çiftçilerimize ne kadar destek verirsek tabi ki yerini bulacaktır. Çiftçimizden en çok duyduğumuz sorunlar gübrede, elektrikte, mazotta ve zirai ilaçta çok büyük artışlar olmasıydı. Bakanlığımızdan bir an önce çiftçiye verilen desteklerin zamanında arttırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

ADANA

01 Kasım 2019 Cuma

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