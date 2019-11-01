Adana'da sahte içki operasyonu

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ADANA'da, eve düzenlenen operasyonda 160 şişe sahte içki ile ele geçirildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, evde bulunan Ö.S.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 160 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 93 içki şişesi kapağı, 63 doluma hazır boş içki şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADANA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

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